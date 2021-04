Pasqua: 500 crocifissi in dono ai detenuti di Rebibbia

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Stanno lavorando a pieno ritmo gli ospiti dell'Isola Solidale, nel laboratorio dell'associazione, per realizzare delle collanine con 500 crocifissi artigianali da donare per la Pasqua ai detenuti del carcere di Rebibbia.

L'Isola Solidale è una struttura che ospita persone che hanno commesso reati per i quali sono state condannate, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica.

La consegna avverrà domani, Venerdì Santo. Saranno presenti Andrea Valeriani, presidente dell'Isola Solidale, Gabriella Stramaccioni, Garante dei detenuti di Roma Capitale, e padre Moreno Versolato, cappellano Rebibbia. Insieme ai crocifissi, verranno consegnate anche oltre 1200 colombe di Pasqua, di cui 350 al Femminile, 350 al penale, 50 alla Terza Casa, 500 al Nuovo Complesso. Le colombe sono state donate in parte dall'azienda "Bauli" e in parte raccolte dai gruppi scout Agesci della zona "La Fenice".

"Un segno importante - spiega Valeriani - di vicinanza e di speranza da parte dei detenuti accolti nella nostra associazione nei confronti di quanti passeranno la Pasqua in carcere".

