Fiepet,Raggi sospenda varchi Ztl fino a fine emergenza Covid

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Il decreto del Governo Draghi approvato ieri conferma che Roma sarà zona arancione almeno fino al 30 aprile, pertanto riattivare la Ztl dal 6 aprile come ipotizza il Campidoglio sarebbe un'altra sciagura per gli esercenti del centro storico - dove almeno 2mila attività hanno già chiuso. Si andrebbe a mortificare ogni tentativo di ripresa che, con grandi sacrifici, le aziende stanno portando avanti. In particolare sarà penalizzata, per l'ennesima volta, la ristorazione romana, e ancora i bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, falcidiate da un anno intenso di restrizioni a ripetizione e con le aperture congelate almeno fino a fine aprile. Come Fiepet-Confesercenti confidiamo ad un ripensamento da parte dell'Amministrazione capitolina. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca al fine di scongiurare questa ipotesi e chiederemo di lasciare i varchi elettronici non attivi fino alla fine dell'emergenza pandemica. Se si vuole salvare il tessuto produttivo romano anche la sospensione della Ztl diventa essenziale per la tenuta economica della Capitale. Al tempo stesso, ringraziando la sindaca per aver sollecitato il Governo circa la riapertura dei ristoranti ci aspettiamo che sospenda anche la Tari, un provvedimento che rientra nelle competenze dell'Amministrazione comunale". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. (ANSA).