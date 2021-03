Vaccini:Lazio,superato 1 mln somministrati,tocca a 67-66enni

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Nel Lazio dalla mezzanotte di domani aperte le prenotazioni per gli anni 67-66 (i nati nel 1954 e 1955). I vaccini viaggiano ad una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno e oggi è stata superata la soglia di 1 milione di somministrazioni. Nella fascia degli over 80 il 45% delle persone prenotate ha gia' completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose.

Secondo l'ordinanza di Figliuolo anche nel Lazio i domiciliati con una presenza continuativa dovranno essere assistiti per accedere al sistema dell'anagrafe vaccinale e di conseguenza al sistema delle prenotazioni online. (ANSA).