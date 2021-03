Vaccini: Zingaretti, ci sarà portale per scegliere farmacia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Non c'è rischio di caos, bisogna organizzarsi. Ci sarà un portale per scegliere la farmacia e i medici di medicina generale si muoveranno su proprie liste.

L'importante è chiarire al cittadino dove e come entrare nel percorso vaccinale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ospite di Mattino 5. "Per ora non ci sono stati grandi problemi - ha aggiunto -. Certo, quando c'è a mezzanotte il click day, spesso accade i primi quaranta minuti il computer fatichi. Quando la rete sarà più grande secondo me i problemi diminuiranno non aumenteranno. Dateci i vaccini e vedrete che i problemi si risolvono. Nessun caos. Lo dico alle aziende farmaceutiche soprattutto". (ANSA).