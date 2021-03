Covid: Zingaretti, immunità entro luglio? Sono ottimista

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Immunità entro luglio? Sono ottimista, bisogna spiegare bene cosa significa cioè con la programmazione degli arrivi dei vaccini si conta entro luglio e agosto di poter vaccinare una massa significativa dicittadini che sicuramente renderà questa estate diversa dalla precedente".

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ospite di 'Mattino Cinque'.

"Se si continuerà a vaccinare soprattutto le persone anziane e a rischio crollerà in maniera sistemica anche la percentuale dei decessi - ha aggiunto Zingaretti -. La vaccinazione ora va concentrata su queste categorie così da fare in modo che crolli il numero di morti per la pandemia e già questo sarebbe un immenso risultato". (ANSA).