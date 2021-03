E' morto Colalucci, suo il restauro della Cappella Sistina

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "È deceduto questa notte il Maestro Gianluigi Colalucci. Fu lui che diresse i lavori di restauro degli affreschi di Michelangelo in #CappellaSistina, da molti considerato il restauro del secolo. È grazie al suo coraggio e al suo talento se oggi i colori della Volta e del Giudizio Universale di Michelangelo appaiono in tutto il loro folgorante splendore". Lo annunciano su Instagram i Musei Vaticani.

Colalucci aveva 92 anni.

Direttore dei lavori del monumentale restauro della Cappella Sistina, opera cui ha contribuito ampiamente in modo personale, Colalucci è morto la notte scorsa a Roma. Lo storico restauro è stato eseguito dal 1980 al 1994 e ha permesso di ripulire le pareti dell'opera più significativa di Michelangelo dagli strati di fumo, sporcizia e cera che secolo dopo secolo avevano finito con l'oscurare i magnifici colori degli affreschi. (ANSA).