Divelto a Roma monumento Walter Rossi, accertamenti in corso

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - E' stato divelto a Roma il monumento intitolato a Walter Rossi, il militante di Lotta Continua ucciso il 30 settembre 1977 a Roma, nell'omonima piazza. Questa mattina sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del I gruppo "Prati" per il danneggiamento. Gli agenti hanno ritrovato la statua divelta e recuperato una parte che si trova in questo momento negli uffici di via del Falco. Sono in corso accertamenti per ricostruire l' accaduto. Sono state avvisate per quanto di competenza la Questura di Roma e la Sovrintendenza Capitolina. (ANSA).