Vaccinazioni di notte in hub aeroporto Fiumicino, 'ci piace'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Vaccinarsi di notte? Lo preferiamo".

E' il leit motiv che ha accompagnato, ieri sera, l'avvio del turno in fascia notturna al Centro vaccinale dell'aeroporto di Fiumicino, aperto l'11 febbraio scorso grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, Adr e Croce Rossa. Si tratta del primo hub in Italia a sperimentare questa nuova modalità per dare un'accelerazione alla campagna di immunizzazione ed "essere un modello di 'fabbrica di vite' da seguire in tutta Italia, come ha sottolineato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. A Fiumicino, che ieri sera ha superato le 38.600 vaccinazioni complessive, ci si potrà vaccinare sette giorni su sette, anche dalle 20 alle 24. Tra i primi 200 che hanno ricevuto ieri sera la dose di vaccini c'erano operatori socio sanitari e culturali, insegnanti, vigili del fuoco, agenti della polizia di Roma Capitale, forze dell'ordine. "Per chi lavora come me poter fare il vaccino di sera è una grande opportunità.

Iniziare a vaccinare a Fiumicino anche in fascia notturna penso sia un esempio da seguire e che spero possa dare un'accelerazione alla campagna vaccinale, per poter uscire presto da questo incubo", ha detto un'operatrice culturale vaccinata ieri sera. (ANSA).