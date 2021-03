Lazio: la settimana in consiglio regionale

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - In seguito alla riunione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 24 marzo, il presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 84, in modalità telematica, per mercoledì 31 marzo 2021, ore 10.30, per la trattazione dei seguenti argomenti: 1) Proposta di deliberazione consiliare n. 58 2) Proposta di deliberazione consiliare n. 50 Il presidente Mauro Buschini ha anche convocato la seduta straordinaria del Consiglio regionale n. 85, in modalità telematica, per mercoledì 31 marzo 2021, ore 15, che sarà dedicata alla situazione dei rifiuti nella Regione Lazio.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Lunedì 29 marzo Ore 14 - (modalità telematica) XII Commissione Martedì 30 marzo Ore 10 - (modalità telematica) IV Commissione Ore 13 (modalità telematica) X Commissione .

Ore 14 (modalità telematica) VIII Commissione Ore 14 (modalità telematica) VII Commissione Mercoledì 31 marzo Ore 10 (modalità telematica) Mercoledì 31 marzo III Commissione Giovedì 1 aprile Ore 14 (modalità telematica) IX Commissione La seduta del Consiglio regionale è trasmessa in diretta streaming sul canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-QbSH0Jlh-M7BudHt9Q2nw/.

Eventuali integrazioni e modifiche successive saranno pubblicate nel corso della settimana sul sito www.consiglio.regione.lazio.it (ANSA).