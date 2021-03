Vaccini: Lazio,da domani somministrazioni in fascia notturna

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Venerdì notte il Lazio aprirà le prenotazioni per il vaccino per la fascia di eta' 69-68 anni. A partire sempre da domani si potranno fare i vaccini anche in una fascia oraria notturna: il primo hub a partire sarà quello del lunga sosta a Fiumicino che attivera' anche il turno serale fino alle ore 24. Presto anche altri hub saranno attivi.

I vaccini anti covid: viaggiamo ad una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno e oggi andiamo verso le soglia delle 900 mila somministrzioni. Nella fascia degli over 80 sono 115 mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose.

La rete delle farmacie, sottolinea D'Amato, "su tutto il territorio ha un potenziale da 20 mila somministrazioni al giorno". Per le prenotazioni è attivo il servizio di prenotazione tramite app salutelazio. (ANSA).