Morto Primavera Lazio: Gravina,tragedia che sconvolge

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Una tragedia che ha sconvolto tutti, Daniel faceva parte della nostra famiglia, mi unisco al cordoglio dei parenti e della @OfficialSSLazio". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Parma in ritiro con gli azzurri sulla scomparsa del giovane della Lazio Primavera Guerini, morto ieri sera in un incidente stradale a Roma.

"Ricordo molto bene Daniel già dalle prime convocazioni nella Nazionale Under 15. Quando veniva a Coverciano eravamo tutti d'accordo sulla sua grande tecnica ed eleganza. Era sempre educato, sensibile e felice di vestire la maglia Azzurra. Un dolore immenso e insanabile" le parole del coordinatore delle Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi: . (ANSA).