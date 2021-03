Morto il sindaco di Amatrice,era ricoverato da alcuni giorni

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - E' morto il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella. Lo comunica l'amministrazione comunale precisando che il decesso è avvenuto a seguito di complicanze seguite ad un malore. "Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Per la giornata di domani è proclamato lutto cittadino", si legge in un post dell'amministrazione "La scomparsa di Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice, è una notizia che mi addolora molto. Antonio è sempre stato una figura importante per il Pd e per il territorio che amministrava con attenzione e coraggio. Voglio esprimere le condoglianze, da parte di tutto il Partito Democratico del Lazio, alla famiglia e alla comunità di Amatrice. Ciao Antonio, che la terra ti sia lieve", scrive in una nota, il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, apprendendo della scomparsa del sindaco di Amatrice. (ANSA).