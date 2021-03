Museo Etrusco e Link Campus per master Beni Culturali

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Punta su formazione e ricerca, con l'idea di creare profili di alto livello in grado di coniugare formazione umanistica e competenze tecniche, il nuovo accordo di collaborazione tra Link Campus University e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (ETRU). Obiettivo, realizzare attività e progetti che intrecciano le competenze scientifiche e professionali dei giovani con nuovi modi di interpretare e valorizzare il patrimonio culturale.

Grazie all'intesa con il museo ETRU, che rappresenta la base per la creazione di un rapporto sinergico attorno al tema della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale, gli studenti del master in Gestione dei beni culturali, diretto da Lorenzo Soave, avranno l'opportunità di approfondire il punto di vista e l'approccio di un museo statale, dotato di autonomia speciale, molto attento all'uso delle tecnologie e dei nuovi canali digitali di trasmissione della cultura. Ma soprattutto sarà data loro la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso tirocini e stage formativi. Una collaborazione, sottolinea il direttore del museo romano Valentino Nizzo, "che rafforza il ruolo del museo e lo proietta verso le sfide del futuro". Tra gli obiettivi del master, spiega a sua volta Lorenzo Soave, "c'è quello di preparare i giovani neolaureati al mondo del lavoro, in questo senso l'intesa con il museo è una preziosa e importante novità".

(ANSA).