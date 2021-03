Arrestati per traffico stupefacenti 3 ex carabinieri a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Arrestati tre ex carabinieri, espulsi dall'Arma nel 2016, ritenuti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. A quanto reso noto, nel 2015 i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma iniziarono ad indagare su un carabiniere, insospettiti dai frequenti contatti emersi con alcune persone con precedenti in materia di stupefacenti. Dalle indagini emerse il coinvolgimento anche di altri due colleghi. Fu individuato inoltre un garage nella disponibilità di uno dei militari all'Infernetto dove nell'aprile 2016 fu trovato una grossa quantità di hashish. Per quei fatti i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno oggi notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

(ANSA).