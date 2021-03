Vaccini: Lazio, 1000 prenotazioni con app

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Prosegue la campagna vaccinale dove si somministrano oltre 20 mila dosi al giorno: oggi andiamo verso le 845 mila vaccinazioni somministrate, Sono gia' piu' di 1.000 le prime prenotazioni al vaccino anti covid effettuate tramite la app salutelazio scaricabile sia per ios che per android e disponibile da oggi.

"Avremo un problema con i quantitativi del vaccino Astrazeneca per tutto il mese di aprile", dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.

Superata la quota delle 306 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano oltre 88% delle persone prenotate over 80 e circa il 30% ha gia' ricevuto anche la seconda dose. "Siamo la regione che ha vaccinato piu' anziani e anche la regione che ha vaccinato piu' pazienti onco-ematologici in trattamento secondo il rapporto presentato da confederazione oncologi, cardiologi e ematologi (foce)", spiega l'assessore alla Sanità D'Amato. (ANSA).