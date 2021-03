Sul set di Gucci, Madalina Ghenea è Sophia Loren

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Madalina Ghenea in un certo senso corona il suo sogno: interpretare Sophia Loren. L'attrice e modella romena sin dall'inizio della sua carriera ha giocato con la somiglianza e Ridley Scott le ha dato la possibilità in House of Gucci, le cui riprese dopo Milano e lago di Como si sono spostate da qualche giorno a Roma.

Il film vede Lady Gaga e Adam Driver rispettivamente nei panni di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, il cui omicidio, per il quale fu condannata la moglie, fece scalpore nel 1995. Le scene romane, agevolate dal lockdown che ha reso particolarmente spettrale proprio la zona di Piazza di Spagna in assenza di romani e turisti, sono state girate a Via Condotti, sede della maison. Con pelliccia e abito rosso Lady Gaga ha passeggiato al fianco di un irriconoscibile Al Pacino che interpreta Aldo Gucci (lo zio di Maurizio). In un piccolo cameo la Ghenea, bellissima, impellicciata di volpe lunga fino ai piedi e circondata da fotografi. Non a caso perché la Loren negli anni '70 venne fotografata proprio lì davanti.

Nel cast anche Jared Leto che interpreta Paolo Gucci e Jeremy Irons, Rodolfo Gucci. La maison non si è tirata indietro e ha aperto l'archivio storico per arredi e costumi. (ANSA).