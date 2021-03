Roma:'non sosterrò Raggi bis', via quinta consigliera M5S

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - A Roma un'altra consigliera di maggioranza lascia il gruppo del M5s. Si tratta di Gemma Guerrini che oggi ha annunciato in apertura della seduta del consiglio comunale: "Lascio il gruppo del M5s per entrare nel gruppo misto. Ho sempre onorato con lealtà il mandato che gli elettori mi hanno affidato e dichiaro la mia volontà di continuare a farlo".

Guerrini è la quinta eletta a Roma ad essere uscita dal Movimento dall'inizio della consiliatura. Le altre quattro consigliere che hanno lasciato la maggioranza (che al momento compresa la sindaca può far conto su 25 eletti su 49, ovvero uno in più dell'opposizione) sono: Simona Ficcardi passata ai Verdi, Cristina Grancio, ora nei socialisti, Monica Montella e Agnese Catini. Guerrini ha spiegato: "Non supporterò nessuna forza politica che sosterrà la candidatura dell'attuale sindaca alle prossime elezioni amministrative. Fino ad oggi e nonostante tutto ho sempre sostenuto M5s, non lesinando contributi critici", ha aggiunto. "Ma oggi - secondo l'eletta - il M5s ha ufficialmente cambiato veste e natura". (ANSA).