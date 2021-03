Nessuna lesione per Dzeko, resta con la Bosnia

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Una buona notizia per la Roma arriva dalla Finlandia: la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto Dzeko dal ritiro della Bosnia ha dato esito negativo.

Nessuna lesione per il centravanti costretto a uscire contro il Napoli con una borsa del ghiaccio sul ginocchio e dolorante al flessore della coscia destra. Dzeko non farà dunque ritorno nella Capitale e domani sarà convocato per la sfida con la Finlandia. (ANSA).