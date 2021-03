La pandemia vista dagli studenti dei licei arte Roma e Mosca

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un anno di pandemia raccontato attraverso 423 opere pittoriche realizzate dagli studenti dei licei artistici di due grandi capitali. Una mostra virtuale per il concorso artistico "Riflessi. Mosca-Roma 2020", promosso dall'Ambasciata italiana a Mosca assieme a ScuolediRoma.it e all'organizzazione moscovita "Anima" e che vede salire sul podio 8 studenti.

"Abbiamo voluto offrire ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di esprimere, attraverso l'arte, le emozioni, i sentimenti e i pensieri vissuti in questo anno così difficile - spiega Karen Lawrence Terracciano, moglie dell'Ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano. Che aggiunge come "lo scopo finale del concorso sia la diffusione dell'arte figurativa contemporanea, la ricerca e la promozione degli artisti di talento, lo sviluppo delle prospettive della loro crescita professionale, il richiamo dell'attenzione pubblica all'istruzione nel campo dell'arte".

I lavori, visibili sul sito http://contest2020.anima.moscow/#/it/ in una sorta di galleria virtuale, indagano le emozioni e i pensieri generati da un anno che ha visto la maggior parte dei ragazzi chiusi a casa e non sui banchi o nei laboratori scolastici. Una giuria mista - italiana e russa - è stata chiamata a valutare le opere ed a scegliere le vincitrici. Una classifica non facile da proclamare per Marina Loshak, direttrice del Museo Puskin; Teresa Iarocci Mavica, Commissario del Padiglione russo alla Biennale di Venezia; Daria Pushkova direttrice del Centro russo di Scienza e Cultura di Roma; Flaminia Giorda, dirigente del Ministero dell'Istruzione e Daniela Rizzi, direttrice dell'Istituto italiano di cultura a Mosca.

In particolare per Roma e Mosca hanno vinto il primo, secondo e terzo premio rispettivamente: il Liceo Artistico Ripetta e l'Istituto d'Arte di Mosca; l'IIS Via dell'Immacolata di Civitavecchia e la Scuola 548 "Tsaritsino"; l'IIS Frammartino di Monterotondo e il Collegio delle arti musicali e teatrali Vishnevskaya. "Tutte le opere ci hanno trasmesso emozioni forti e commoventi - dice Elisabetta Salvatorelli di ScuolediRoma.it - ed è stato importante, a scuole chiuse, far uscire i giovani artisti fuori dai confini delle loro case". (ANSA).