Covid: Vaia, riaprire in sicurezza asili e scuole infanzia

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "In condizioni di sicurezza, magari vaccinando tutti gli operatori, dobbiamo aprire soprattutto gli asili nido, le scuole d'infanzia e le primarie". Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia.

"Proporrò all'assessore regionale di cominciare dallo Spallanzani dove c'è un asilo nido - aggiunge Vaia - . Vorrei riaprirlo e consentire ai colleghi che lavorano nell'istituto di poter portare in serenità i loro figli. Possiamo partire con un esperimento pilota. Noi dobbiamo far uscire il Paese dalla depressione. Gli italiani sono stanchi, sfiduciati. Il mio pensiero va soprattutto alle giovani famiglie con i bambini che frequentano l'asilo e le scuole primarie. Mi rivolgo al decisore politico: pensiamo alle donne che lavorano e fanno tanta fatica in questo momento".

Per Vaia "l'abbattimento drastico del contagio tra le popolazioni vaccinate come gli over 80, i più fragili, il personale sanitario ci dice che il vaccino è uno strumento strategico fondamentale che insieme alle terapie innovative può farci uscire da questa pandemia, ma noi abbiamo bisogno di un'altra arma fondamentale, di un'altra medicina, che è la capacità del nostro Paese di reagire con forza, senza deprimersi. Abbiamo bisogno di ridare fiducia ai cittadini. Gli italiani hanno bisogno di riprendere in mano la voglia e la forza di combattere con speranza e non con la clava della paura delle varianti che sono considerate ancora strumento di terrore.

Noi le sconfiggeremo soprattutto se tutti insieme avremo la forza di combattere - ha sottolineato il direttore dello Spallanzani -. Pian piano dobbiamo aprire sempre più e in sicurezza spazi di socialità". (ANSA).