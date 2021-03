Lazio: la settimana in Consiglio Regionale

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il presidente Mauro Buschini ha aggiornato a mercoledì 24 marzo 2021, ore 11, la seduta ordinaria n. 83 del Consiglio regionale del Lazio, per la prosecuzione del dibattito sulle comunicazioni del presidente della Regione (seduta iniziata lunedì 15 marzo).

Lunedì 22 marzo- Ore 9 - IX Commissione - Esame finale della proposta di legge n. 182 concernente "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne".Ore 14 -VI Commissione - Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. Prosecuzione dell'audizione su: "Situazione economica, finanziaria e contabile dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale".

Martedì 23 marzo- Ore 12 - SEDUTA CONGIUNTA IV-X Commissione Audizione su "Iniziative sull'emergenza abitativa, del finanziamento della politica della casa e sullo stato dell'utilizzo dei fondi ex-Gescal".

Ore 14 -VII Commissione - Audizione sulla proposta di legge regionale n. 169 concernente: "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità".

Giovedì 25 marzo- Ore 10 -XI Commissione - 1) Proposta di Legge n. 281 del 9 marzo 2021, concernente: "Piano straordinario di interventi settoriali ed intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale"; 2) Proposta di Legge n. 267 del 30 dicembre 2020, concernente: "Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche".

Ore 13 - IX Commissione - Audizione su "Politiche attive del lavoro e ripresa - Occupazione femminile".

Ore 14 - IX Commissione - Audizione su "Vertenza Navigator".

Venerdì 26 marzo- Ore 10 - II Commissione - All'ordine del giorno l'approvazione della risoluzione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 1/2005, ai fini dell'individuazione delle iniziative di interesse prioritario nel programma di lavoro della Commissione Europea per il 2021. (ANSA).