A Roma controlli a caselli e in città per 1° weekend 'rosso'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Posti di controllo a campione in città, ai caselli autostradali e sulle principale arterie che portano fuori Roma. Incrementati i servizi di controllo nella Capitale per il primo weekend 'rosso'. Sotto la lente, in particolare, gli spostamenti verso le seconde case. Pronto il piano messo a punto durante un Tavolo tecnico presieduto dal questore Carmine Esposito.

Controlli anti assembramento delle forze dell'ordine in centro e nei parchi, anche con l'ausilio di pattuglie a cavallo, e sul litorale. Sorvegliate speciali alcune arterie come Pontina, Appia, Aurelia e Laurentina. Massima attenzione agli spostamenti sul litorale e verso le seconde case. Pronto a sollevarsi in volo, in caso di necessità, anche un elicottero. (ANSA).