Vaccini:Lazio,domani al via in strutture socio assistenziali

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Nel Lazio stanno partendo le vaccinazioni per gli ospiti delle strutture socio-assistenziali di carattere comunitario: da lunedi' 22 marzo e' il turno della asl roma 1. Oggi è stata superata la quota delle 745 mila vaccinazioni somministrate che rappresentano circa il 13% della popolazione nel Lazio. Superata la quota delle 270 mila vaccinazioni over 80 che rappresentano 85% delle persone prenotate over 80.

Sono circa 25 mila le vaccinazioni a persone fragili nel lazio.

al via anche la prenotazione online del vaccino per i titolari del codice di esenzione c05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi), sono gia' state effettuate oltre 500 prenotazioni.

'E' stata prorogata al 30/06 la scadenza per il rilascio dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito e01, e02, e03 e e04 e per patologia. La decisione è stata presa vista la necessità di prevenire fenomeni di sovraffollamento negli uffici deputati. (ANSA).