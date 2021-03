Vaccini: Lazio, chi rifiuta un vaccino va in coda

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Per noi è fondamentale vaccinare.

Ogni giorno di stop sono 7500 vaccinazioni in meno. Ad oggi sono oltre 20mila e purtroppo anche a causa di una cattiva comunicazione che c'è stata su Astrazeneca. Mi auguro che Ema chiarisca che Aifa definitivamente chiarisca e tranquillizzi l'opinione pubblica perché è molto importante recuperare un rapporto di fiducia". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato ospite della trasmissione 'Omnibus'.

"Noi diamo la possibilità di fare i vaccini ed è un'adesione su base volontaria che ci auguriamo che permanga in maniera molto forte - ha aggiunto l'assessore -. Chi desidera fare un vaccino e non un altro si metterà in coda e non potrà pretendere di avere una priorità nella vaccinazioni. Noi mettiamo a disposizione tutti i vaccini che ci vengono forniti e che superano i test di qualità europei e nazionali". (ANSA).