Covid: assessore Lazio, Rt in lieve calo

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Siamo in una fase di ascesa. Nel Lazio ancora non abbiamo una situazione critica per quanto riguarda i tassi di occupazione dei posti letto delle terapie intensive però i numeri sono in lieve aumento". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ospite della trasmissione Omnibus. "Pensiamo che questo proseguirà nei prossimi giorni, anche se vediamo un leggero calo dell'ultima rilevazione dell'Rt rispetto alla settimana scorsa" aggiunge D'Amato. (ANSA).