AstraZeneca: Lazio, domani alle 15 riprendono vaccinazioni

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Domani alle ore 15, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, riprenderanno regolarmente nel Lazio le somministrazioni del vaccino AstraZeneca con le persone che erano già prenotate per la sessione pomeridiana". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. "Le persone prenotate per la sessione mattutina verranno riprogrammate al fine di evitare assembramenti nei siti vaccinali - aggiunge l'Unità di crisi -.

Stanno ricevendo tutti un sms con le nuove disposizioni".

"Dopo Ema anche Aifa sblocca il vaccino anti #Covid19 #AstraZeneca. Ripartiamo subito senza perdere tempo. Torniamo a correre per salvare vite e ridare fiducia e speranza". Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Da questa notte alla mezzanotte ripartono le prenotazioni online per gli over 72 anni. Domani, sempre alla mezzanotte, sarà la volta della fascia 70-71 anni". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. (ANSA).