Vaccini: Assessore Lazio, 'pronti a riprendere Astrazeneca'

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Siamo pronti a riprendere le vaccinazioni con Astrazeneca appena ci sara' via libera Aifa".

Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Il recupero ad oggi di circa 18mial prenotazioni inevase sarà completato in una settimana. Il piano prevede di riprogrammare in automatico gli utenti con un preavviso di 48 ore presso gli stessi siti vaccinali. Il cittadino ricevera' un sms con la data, l'orario e il luogo della vaccinazione che e' lo stesso dove si era prenotato'. (ANSA).