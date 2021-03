Produttore tv morto: sentito da pm attore Francesco Testi

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Proseguono le audizioni di testimomi in Procura, a Roma, nell'ambito dell'indagine sulla morte del produttore e sceneggiatore tv, Teodosio Losito, morto suicida nel gennaio del 2019. Oggi è stato ascoltato come persona informata sui fatti l'attore Francesco Testi che in passato ha lavorato con la casa di produzione Ares, fondata dal produttore Alberto Tarallo.

Nel procedimento si ipotizza il reato di istigazione al suicidio dopo un esposto presentato dai familiari di Losito, che si è tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione romana. Al centro del procedimento anche le dichiarazioni degli attori Adua Del Desco e Massimiliano Morra (sentiti nei giorni scorsi a piazzale Clodio) che nel corso del reality Grande Fratello parlarono dell'esistenza di una presunta setta facendo riferimento al produttore scomparso. (ANSA).