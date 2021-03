Ippica: vittoria n.10.000, il trotto ha il suo 'Cannibale'

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Grande risultato all'Ippodromo romano di Capannelle: con la vittoria in sulky a Isabella Ferm nella sesta corsa in programma a Roma, Enrico Bellei detto il 'Cannibale', entra nella storia del trotto conquistando la sua vittoria numero 10.000 in carriera. Un traguardo che introduce il driver fiorentino nell'Olimpo dei grandi dell'ippica, e raggiunto con il brivido visto che il successo è arrivato dopo un'analisi attenta del giudice d'arrivo che alla fine ha decretato Isabella Ferm vincitrice del Premio Mr Almo.

"Comincio a rendermi conto che diecimila vittorie sono veramente tante - le parole a caldo di un esausto Bellei -.

Diecimila vittorie racchiudono i sacrifici di tanti anni, la passione, il lavoro, il sudore, i tanti chilometri fatti in macchina, ma anche il piacere di avere condiviso questo meraviglioso percorso con persone che mi hanno sopportato e supportato, e che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questo straordinario traguardo. Calcolando 36 anni di carriera, sono 280 corse vinte ogni anno, mi rendo conto che si tratta di una media quasi assurda. Sono felicissimo".

Tanti i successi prestigiosi nella bacheca del 'Cannibale' dell'ippica: 23 scudetti vinti (19 consecutivi) e una miriade di premi conquistati lungo l'arco di una carriera cominciata nel 1982, tra cui il Gran Premio Lotteria ad Agnano nel 2004 e il Derby Italiano di Trotto in quattro edizioni (1997, 2004, 2005, 2015). Nel 2010 a Torino e nel 2012 ad Amburgo si è laureato Campione Europeo dei Guidatori. (ANSA).