E.League: Roma; Fonseca "non pensiamo certo a difenderci"

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Noi vogliamo vincere. Se segniamo subito sarà più complicato per lo Shakhtar. Non siamo venuti qui a difendere". Paulo Fonseca vuole una Roma aggressiva nella gara di ritorno di Europa League con lo Shakhtar, anche dopo il successo per 3-0 dell'andata. "E' vero che abbiamo fatto un buon risultato a Roma, ma conosciamo la qualità dello Shakhtar e dobbiamo essere molto concentrati. Conosco il carattere dei giocatori e vogliono lottare per cambiare il risultato. Dobbiamo fare una grande partita per non avere sorprese". Servirà dunque l'apporto degli attaccanti ma i pochi gol fatti dalle punte non sono un problema. "I nostri centravanti stanno lavorando bene.

Non sono preoccupato" ha concluso il portoghese.

Al suo fianco ha parlato anche Diawara: "In Europa League stiamo facendo un buon percorso, dobbiamo continuare così per arrivare in fondo". (ANSA).