Covid: serve alcolici oltre orario,multato titolare bar Roma

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Continuavano a servire alcolici al banco a sette clienti oltre l'orario consentito dalle norme anti-Covid. Per questo i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca hanno sanzionato la titolare di un bar in zona Torre Gaia, alla periferia di Roma.

Multato anche il gestore di un minimarket in zona Borghesiana perchè all'interno dell'attività due clienti stavano consumando sul posto bevande alcoliche contravvenendo all'obbligo di esclusiva vendita da asporto. Oltre alla contravvenzione di 400 euro, i Carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per 5 giorni. (ANSA).