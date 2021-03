Champions: Lazio; Inzaghi, usciamo con onore

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Era una partita a rischio, se non venivamo qui a fare una partita seria avremmo rischiato parecchio. Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati in partita poi abbiamo preso gol su rigore e sul secondo probabilmente c'era prima fallo su Correa. Usciamo con onore dopo sei gare da imbattuti nel girone". Così Simone Inzaghi, dai microfoni di Sky Sport, dopo l'eliminazione della Lazio dalla Champions, a beneficio del Bayern Monaco. "Ci dispiaceva per l'andata - aggiunge - ma penso che qui a Monaco abbiamo giocato una buona gara". (ANSA).