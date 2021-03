Expo Dubai: Futuro e sostenibilità, architetti a confronto

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il 1° ottobre prenderà il via Expo 2020 Dubai, il più grande evento globale post pandemia, vetrina mondiale in cui presentare al mondo il meglio delle idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali. L'Esposizione Universale, la prima in un Paese arabo, sarà una piattaforma globale di confronto per un mondo sostenibile, con l'architettura e l'ingegneria nuove protagoniste e al servizio di sicurezza, salute e migliori stili di vita. Su questi temi si confronteranno il 25 marzo (dalle 16 alle 19) in un talk online promosso dall'Ordine degli architetti di Roma e provincia i progettisti di tre Padiglioni presenti ad Expo Dubai: Carlo Ratti (Carlo Ratti Associati, Torino - New York) del Padiglione Italia, Teemu Kurkela (JKMM Architects Ltd, Helsinki) del Padiglione Finlandia, Christoph Kellenberger (OOS AG, Zurigo) del Padiglione Svizzera. L'iniziativa, a cura dell'architetto Arianna Callocchia, si inserisce nell'ambito del percorso Architettura della Commissione Cultura della Casa dell'Architettura . L'idea, spiega Callocchia, è di presentare alcuni dei Padiglioni più significativi dell'EXPO 2020 Dubai "non solo rispetto al tema dell'architettura e del design contemporanei, ma anche di quello dell'avanguardia in materia di innovazione tecnologica, della sostenibilità, dell'impatto ambientale e dell'economia circolare con l'intento di creare degli scambi professionali e culturali tra gli architetti italiani e quelli internazionali invitati a illustrare i propri progetti".

Dall'urbanistica e l'architettura alla definizione degli spazi aperti, dall'arredo urbano fino agli allestimenti interni ai padiglioni, l'iniziativa andrà ad esplorare e raccontare i dettagli dei vari livelli di progettazione dell'EXPO, spiegati da chi è in cantiere in questi mesi.

Oltre ai progettisti, sono previsti gli interventi di Luca Ribichini, Presidente Commissione Cultura Casa Architettura OAR, Paolo Glisenti, Commissario Generale per l'Italia Expo 2020 Dubai e Marco Pietrosante, ADI-Associazione Italiana di Disegno Industriale. Modera Francesco Aymonino, Commissione Cultura Casa Architettura OAR. (ANSA).