Incendio portone ISS: pm Roma avvia indagine

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La Procura di Roma indaga per incendio doloso in relazione al rogo appiccato ieri al portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità. Il procedimento, contro ignoti, per il momento è stato affidato al magistrato di turno ma non è escluso che il fascicolo possa finire all'attenzione dei pm dell'antiterrorismo.

A piazzale Clodio è stata trasmessa una prima informativa da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo che indagano sull'episodio. (ANSA).