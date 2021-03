Furti durante lockdown, nuovo colpo a banda supermercati

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Si aggrava la posizione della 'banda dei supermercati' che ha messo a segno diversi colpi durante il lockdown. I carabinieri hanno scoperto altri 6 furti compiuti e il giudice ha disposto per loro sei nuovi ordini di arresto. A eseguirli questa mattina i Carabinieri del Gruppo di Frascati.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno permesso di scoprire altri 6 furti attribuibili alla banda per un bottino complessivo superiore ai 100mila euro che ha portato il gip di Velletri ad emettere una nuova ordinanza che dispone l'arresto. A incastrarli l'abbigliamento e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Gli autori dei furti, tutti di origine sinti, erano già stati arrestati dai Carabinieri nella primavera del 2020 per la stessa tipologia di reati. Il provvedimento cautelare di oggi rappresenta il completamento dell'indagine cominciata l'anno scorso e ha permesso di imputare alla banda ulteriori 6 furti, per un totale di 12 'colpi'. Senza curarsi del "lockdown" imposto sull'intero territorio nazionale la banda si sarebbe mossa per l'intera provincia di Roma dove, una volta individuato l'obiettivo, scassinava le casseforti dei supermercati.

"Ricorre il concreto ed attuale pericolo che gli indagati, se liberi di circolare, commettano altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui qui si procede" si legge nell'ordinanza di custodia cautelare. (ANSA).