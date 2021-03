Astrazeneca: Lazio, annullate domani 7000 prenotazioni

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Stanno per essere inviati oltre 7 mila sms di sospensione per le persone prenotate nel Lazio nella giornata di domani con il vaccino Astrazeneca di seguito". Lo comunica l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. Ai cittadini viene inviato il seguente messaggio: "A seguito della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca decisa da AlFA il suo appuntamento previsto per domani è sospeso. Sarà nostra cura informarla tempestivamente sulla riprogrammazione della vaccinazione non appena disponibili indicazioni nazionali.

Invitiamo coloro che erano prenotati a non recarsi presso il punto vaccinale. Tutti saranno ricontattati". (ANSA).