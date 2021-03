Covid:Roma;domenica a passeggio, in bici o in fila al market

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Ultimo giorno di semi-libertà per i romani. In tanti hanno scelto di trascorrere fuori casa la domenica prima dell'ingresso del Lazio in zona rossa tra passeggiate con gli amici, giri in bicicletta, pranzi o aperitivi fuori nonostante la giornata non proprio di sole. Nel centro storico tanta gente si è riversata in via del Corso, via dei Condotti e via Frattina, vuote altre stradine. Anche a Trastevere scene simili.

Diversi romani si sono nuovamente riversati nei parchi, tra sessioni di pilates all'aperto e corse. Lo storico mercato di Porta Portese ha attratto numerosi clienti a caccia di occasioni tra le bancarelle. E c'è chi ha scelto di trascorrere le ultime 24 ore concedendosi l'ultimo taglio o colore dai parrucchieri rimasti aperti di domenica per l'occasione.

Ancora file davanti ad alcuni grandi supermercati, come nella zona est di Roma, dove qualche struttura ha dovuto ripristinare l'ingresso scaglionato per l'incremento della clientela. Alcuni scaffali vuoti e prodotti come farina e lievito che scarseggiano. Il "lockdown" è ormai vicinissimo. (ANSA).