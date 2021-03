Trapianti: al San Carlo di Potenza espianto reni e fegato

(ANSA) - POTENZA, 13 MAR - Il prelievo dei reni e del fegato di un uomo di 74 anni, morto per emorragia cerebrale, è stato effettuato la notte scorsa nell'ospedale San Carlo di Potenza in collaborazione con il San Camillo di Roma. Ne ha dato notizia, attraverso l'ufficio stampa, il direttore generale, Giuseppe Spera, il quale ha inviato ai familiari il suo "ringraziamento personale" e quello della azienda ospedaliera regionale "per il gesto di grande sensibilità e generosità".

"Pensare alla vita di un altro - ha evidenziato il dg - nello stesso momento in cui finisce la vita di un proprio familiare è un gesto di magnanimità che riempie il cuore di speranza". Spera si è congratulato con tutte le persone coinvolte "per aver contribuito, ognuno per la propria competenza, a rendere migliore la vita di un cittadino lucano a cui è stato trapiantato il fegato". (ANSA).