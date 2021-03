Giornata Paesaggio, da lato green Colosseo a Pompei

(ANSA) - POMPEI, 13 MAR - Sarà perché in coincidenza con la vigilia dell'estensione della zona rossa in tantissime regioni d'Italia, sarà perché sono tante le iniziative (quest'anno necessariamente on-line) messe in campo da sovrintendenti e direttori, che in questi mesi hanno patito lunghi e dolorosi stop alle loro strutture ma quella che si festeggia domani sarà una Giornata nazionale del Paesaggio che non dimenticheremo.

Tutte le iniziative sono visibili su www.beniculturali.it/evento/giornatanazionaledelpaesaggio2021 e domani alle ore 11 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del ministero della Cultura ci sarà l'assegnazione dei Premi nazionali del Paesaggio 2021.

IL COLOSSEO E IL SUO LATO VERDE - Il Parco archeologico del Colosseo presenterà il suo lato verde con il "Parco Green" e la pagina www.parcocolosseo.it/parco-green. Infatti non è solo il sito archeologico forse più famoso del mondo ma anche una grande area verde che comprende il Foro Romano e il Palatino e si estende per più di 40 ettari nel cuore di Roma.

POMPEI, DALL'ERUZIONE ALLA PITTURA - Non è da meno l'altra area che tutto il mondo ci invidia, ovvero il Parco Archeologico di Pompei. Attraverso alcuni video sui canali social e web istituzionali (www.pompeiisites.org); si snoda un seducente racconto del paesaggio pompeiano, dalle trasformazioni subite a seguito dell'eruzione alle complesse esigenze di manutenzione.

IL RISCATTO DEI DIPINTI DI PAESAGGIO - Anche la Galleria Nazionale partecipa all'appuntamento con la meritoria di mission di riscattare il dipinto paesaggistico, a lungo considerato un genere pittorico inferiore, che ha conosciuto una progressiva emancipazione dalla pittura di storia e una incondizionata fortuna nel corso del XIX secolo. (ANSA).