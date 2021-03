Fonseca: "Roma stanca, El Shaarawy? Troppe pressioni"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Tre partite alla fine del 'tour de force' e prima del break per le Nazionali. Fonseca, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Parma, annuncia il turn-over. "Alcuni che hanno giocato sempre sono stanchi ed è normale che io possa cambiare due, tre, quattro o cinque", ha spiegato il tecnico dei giallorossi.

Certo di giocare è Pedro, ma sugli altri non si sbilancia.

"Dzeko e Mayoral stanno bene, vediamo domani chi comincerà dal primo minuto", ha aggiunto Fonseca. Che poi ha parlato di El Shaarawy: "Stephan ha segnato un gol importante ed è entrato bene giovedì sera, ma lasciamolo lavorare. Ci sono molte pressioni su di lui, ci si aspetta che risolva tutti i problemi della squadra, ma dobbiamo farlo integrare". E, quando gli viene chiesto se comprende il motivo del rinvio di Juve-Napoli, risponde così: "Non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni di una cosa. Quello che so è che preparare tre partite in una settimana è diverso rispetto a prepararne due. È difficile capire per me perchè non si giocherà prima questa partita, capisco Gattuso che magari avrebbe voluto non giocarla". (ANSA).