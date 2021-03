6 Nazioni:Italia-Galles 7-48;azzurri 31/o ko consecutivo

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Italia-Galles 7-48 (0-27) in una partita della 4/a giornata del Sei Nazioni, giocata all'Olimpico. Per gli azzurri del rugby è la 31/a sconfitta consecutiva nel torneo, dove non vincono dal 2015. Questi i marcatori del match di oggi: nel pt 2' Biggar cp (0-3), 7' Adams meta tr. Biggar (0-10), 15' Faleteau meta (0-15), 20' Owens meta tr. Biggar (0-22), 29' Owens meta (0-27); nel st 1' North meta tr. Biggar (0-34), 10' Ioane meta tr. Garbisi (7-34), 19' Sheedy meta tr. Sheedy (7-41), 23' Rees-Zammit meta tr. Sheedy (7-48).

Ultimo impegno dell'Italrugby sabato prossimo a Edimburgo contro la Scozia. (ANSA).