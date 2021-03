Serie A: Lazio-Crotone 3-2

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Lazio batte Crotone 3-2 (2-1) nell'anticipo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I gol: nel primo tempo Sergej Milinkovic-Savic per la Lazio al 14', pareggio di Simy al 29' e gol del vantaggio per i padroni di casa di Luis Alberto al 39'; nel secondo tempo nuovo pari ospite di Simy su rigore al 5' e gol della vittoria per la squadra di Simone Inzaghi firmato da Caicedo al 39'. (ANSA).