Roma: risentimento alla coscia, Smalling di nuovo out

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Senza pace la stagione di Chris Smalling alla Roma. L'inglese si è fermato nuovamente per un fastidio alla coscia sinistra, gli accertamenti non hanno evidenziato lesioni ma solo un risentimento muscolare che comunque non permetterà al giocatore di essere presente domenica contro il Parma. (ANSA).