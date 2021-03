Lazio:Lombardi, transizione ecologica guarderà al 2050

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Anche nel Lazio la Transizione Ecologica deve guardare al 2050: ogni decisione presente è giusta ora solo se lo sarà anche per le generazioni future. 'Non abbiamo un Pianeta B': è lo slogan che rende bene l'idea del rischio a cui andiamo incontro, quando parliamo di crisi climatica e ambientale". Così la neo assessora alla Transizione Ecologica del Lazio Roberta Lombardi (M5s). "Anche nel Lazio, quindi, l'obiettivo dev'essere la totale decarbonizzazione al 2050 che, nel vuol dire in primis riconversione in chiave ecologica delle filiere produttive esistenti, salvaguardando e valorizzando le eccellenze dei nostri comparti". (ANSA).