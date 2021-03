Lazio: Inzaghi si coccola Caicedo, sa quanto lo stimo

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "La Lazio oggi ha disputato un'ottima partita, però abbiamo commesso qualche errore sui due gol: una squadra come la Lazio non può permetterselo. Caicedo? Sa la stima che ho per lui e posso dire che la cosa è reciproca: è un grandissimo professionista, ha avuto qualche problema nei mesi scorsi e non si è potuto allenare come voleva; però, va detto che cerca sempre di farsi trovare pronto". Così Simone Inzaghi, parlando a Sky Sport, dopo la vittoria sul Crotone, maturata nel finale grazie a un gol di Caicedo.

"Immobile all'asciutto? Capita a un attaccante di trascorrere periodi senza gol: ci sono momenti in cui il pallone non vuole entrare, ma Ciro deve credere in se stesso - aggiunge il tecnico -. A Monaco di Baviera andremo per fare la partita, il nostro obiettivo erano gli ottavi di Champions. Ci troveremo di fronte una squadra che ha segnato 7 gol al Tottenham e 8 al Barcellona". (ANSA).