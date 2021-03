Vaccini: nel Lazio superata quota 600mila somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Oggi nel Lazio è stata superata la soglia delle 600 mila somministrazioni che rappresentano oltre il 10% della popolazione del Lazio: gia' vaccinati 200 mila over 80, 55 mila personale della scuola, 26 mila personale forze dell'ordine, oltre 7 mila super fragili.

Al via questa mattina le vaccinazioni per pazienti autistici gravi e caregiver.

"E' stato vaccinato tutto il personale sanitario: il Lazio ha un quinto in meno di vaccinati non sanitari rispetto a Lombardia -dice l'assessore Alessio D'Amato- la priorita' sono i vaccini non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. non possiamo fermare la macchina adesso". (ANSA).