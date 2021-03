Shakhtar: Castro, 'Fonseca ha lasciato grande eredità'

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Roma-Shakhtar sarà anche la sfida tra presente (Luis Castro) e passato (Paulo Fonseca). In conferenza stampa il tecnico del club ucraino ha parlato del lavoro dell'allenatore giallorosso. "Qui ha lasciato un fantastico gruppo di giocatori - dice Castro parlando del collega alla viglia della sfida di Europa League -. Anche dal punto di vista amministrativo, tutto funziona ed è collaudato, anche grazie a quanto fatto da lui. Qui ha vinto tanto è stato difficile sostituirlo. Ha lasciato una grande eredità".

Poi sulla partita aggiunge: "Fonseca ha un grande vantaggio, perché conosce il comportamento dei nostri giocatori - spiega -.

Io ho fiducia, come sempre, nei miei uomini. Sono convinto che possiamo vincere dovunque e contro chiunque, la cosa importante è l'atteggiamento messo in campo".

Al fianco del tecnico in conferenza c'è anche Ismaily. "Sono stato vicino alla Roma - conferma il calciatore dello Shakhtar -. Con Fonseca sono migliorato molto, ma ora dobbiamo solo pensare alla gara di domani". (ANSA).