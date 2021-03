Vaia, Mattarella esempio,venuto da normale cittadino

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Esprimo grande ammirazione per il presidente Mattarella. Ancora una volta ha dimostrato di essere un grande presidente. E' venuto da noi come un normale cittadino, ha fatto il percorso che normalmente fanno tutti. Ha fatto il vaccino, è rimasto 15 minuti in osservazione e poi è andato via. Come un qualsiasi cittadino. Questo è l'atteggiamento dei grandi uomini". Così il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco vaia, che oggi ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la prima dose del vaccino anti-Covid. "Non ha saltato nessuna procedura: dalla prenotazione alla firma del consenso informato , anamnesi , vaccinazione e osservazione - aggiunge Vaia - Ha salutato e ringraziato gli operatori ed è andato via". (ANSA).

