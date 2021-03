Vaccini: a Latina sperimentazione Fase 2-3 ReiThera

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Negli ospedali di Latina partirà la sperimentazione della fase 2 e 3 del vaccino ReiThera e anche dei farmaci a base di anticorpi monoclonali per la cura del Covid. Lo ha annunciato il direttore generale facente funzioni della Asl di Latina Giuseppe Visconti.

Già entro la prossima settimana, si comincerà a reclutare volontari per la fase 2 e la fase 3 del vaccino italiano, che in fase uno, allo Spallanzani di Roma, nei mesi scorsi ha dato buoni risultati per affidabilità ed efficacia.

I volontari dovranno avere circa 50 anni ed non avere gravi patologie. (ANSA).