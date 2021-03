Teatro, cinema e università, al via Palladium Film Festival

Teatro, cinema e università insieme per la rinascita post-pandemia. Parte oggi il Palladium Film Festival - CineMaOltre, manifestazione che è la naturale prosecuzione del Roma Tre Film Festival arrivato alla sua 15/ma edizione ma che quest'anno lancia lo sguardo necessariamente "oltre" la sala, affidando alla piattaforma MyMovies film, incontri, masterclass e retrospettive. ''Università, teatro e cinema sono tre aspetti del mondo culturale che più di tutti hanno subìto l'impatto della pandemia - spiega il direttore artistico, Vito Zagarrio - la cultura si nutre di contatto e condivisione e con questo festival vogliamo andare 'oltre' ogni forma di separazione, sia fisica, sia generazionale o di genere''.

Attraverso l'iscrizione alla piattaforma MyMovies, gli spettatori potranno accedere gratuitamente a partire da oggi e per l'intera durata del festival sia ai film, sia a moltissimi altri contenuti, come le interviste a Susanna Nicchiarelli, Paolo Giorgano, Saverio Costanzo o Pippo Del Bono. Il 10 marzo evento speciale con un incontro con lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo autore di Romanzo Criminale, sul legame tra la letteratura e la parte più oscura della città di Roma .Tra i titoli disponibili ci sarà anche Fortezza, interpretato dai detenuti della casa circondariale di Civitavecchia.